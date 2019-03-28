В Ярославле телефонные мошенники украли у женщины более 162 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 16:00 2019-03-28T16:00:19+03:00

Изменить размер текста: A A

По полицию Ярославля обратилась 47-летняя жительница Кировского района города. Женщина рассказала, что с ее карты похищено 162 тысячи рублей. Установлено, что потерпевшей позвонил мошенник, представившийся сотрудником банка. Мужчина сказал, что с ее карты снимают деньги и нужно срочно предотвратить операцию.

- Женщина не стала обращаться в отделение банка, а выполнила все указания звонившего, в результате чего были списаны денежные средства, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

По факту произошедшего проводится проверка. В полиции настоятельно просят горожан быть осторожными. Банки не рассылают сообщений и не просят сообщить по телефону личные данные. Все операции, связанные с картами можно совершить только в филиале банка или по телефону, указанному на карте.

ИСТОЧНИК KP.RU