Ярославские приставы заставили бизнесмена стать дальнобойщиком из-за долга перед налоговой

СЕГОДНЯ 15:31 2019-03-28T15:31:40+03:00

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В Брейтово местный предприниматель владеет продуктовым магазином и ресторанным бизнесом. Он задолжал по налогам 310 тысяч рублей. Судебные приставы-исполнители рассказали мужчине, что если он не выплатит долг в установленный срок, то его имущество арестуют, а также начислят исполнительский сбор. Должник очень расстроился и решил действовать. Он устроился на работу водителем-дальнобойщиком. Предприниматель хотел поскорее рассчитаться с приставами, поэтому, несмотря на два бизнеса, он нашел выход из ситуации. Кстати, за короткий срок мужчина уже погасил основную часть. Ему осталось совсем чуть-чуть.

ИСТОЧНИК KP.RU