2019-03-28T15:29:09+03:00
Происшествия

В Ростове 16-летний воришка вынес из частного дома мопед, винтовку и пилу

На молодого человека возбуждено уголовное дело
Полина ЗАЙЦЕВА
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В полицию Ростовского района обратился 56-летний мужчина, у которого ограбили частный дом. Потерпевший рассказал, что неизвестные разбили в доме окно и с помощью этого проникли внутрь. У мужчины украли мопед, электропилу и пневматическую винтовку.

- Общая сумма ущерба составила более 33 тысяч рублей, - уточнили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. - В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейскими установлен и задержан 16-летний подозреваемый.

Сотрудники полиции частично изъяли похищенное у молодого человека. По факту кражи заведено уголовное дело. В полиции также отметили, что ранее парень не привлекался к уголовной ответсвенности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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