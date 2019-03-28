Суд принудительно госпитализировал жителя Ярославской области, который болеет туберкулезом, но отказывается лечиться
Мужчина уже пребывал в противотуберкулезном диспансере, но выпивал там и нарушал режим
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Житель Некрасовского района, болеющий заразными формами туберкулеза, долгое время отказывался лечиться. 28-летний мужчина в 2018 году находился в противотуберкулезном диспансере. Там он не соблюдал режим, выпивал алкоголь и просто уходил из больницы в «самоволку». Прокурор Некрасовского района обратился в суд с административным иском о срочной госпитализации непослушного пациента. Суд удовлетворил иск прокурора. Мужчину принудительно заставили лечиться и поместили в медицинское учреждение, поскольку он может стать распространителем опасного заболевания, а это уже нарушение закона.
ИСТОЧНИК KP.RU