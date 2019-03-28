В колонию Ярославской области приехали родные осужденных, чтобы увидеть, как живут, питаются и работают их близкие люди

СЕГОДНЯ 12:29 2019-03-28T12:29:54+03:00

Одним из мест посещения стала столовая, где можно было увидеть, как готовится пища/ФОТО: пресс-служба УФСИН России по Ярославской области

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На территории исправительной колонии №3 в Ярославской области состоялся День открытых дверей для родных осужденных. На встречу с близкими приехало около 20 родственников. В начале экскурсии по колонии заместитель начальника ИК №3 Александр Мирошник провел небольшой инструктаж о правилах поведения гостей. После этого близкие заключенных посетили храм святой Анастасии Узорешительницы. Там им рассказали о деятельности православной общины.

Следующим местом стала столовая, где можно было увидеть, как готовится пища. Дальше была пекарня и помещения жилых отрядов.

После этого родственники прошли в производственные цеха центра трудовой адаптации. Там они узнали, чем именно занимаются их мужья и сыновья в колонии и поинтересовались вопросами получения образования и трудоустройства в ИК, а также о размерах зарплаты. Далее гости отправились в клуб, где для них подготовили концерт.

ИСТОЧНИК KP.RU