В Ярославле загорелся ТРЦ «Альтаир»

СЕГОДНЯ 12:09 2019-03-28T12:09:57+03:00

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В Ярославле случился пожар в ТРЦ «Альтаир». В 11:07 в пожарную часть поступило сообщение, а в 11:30 возгорание уже ликвидировали. Огонь вспыхнул в серверной, загорелись провода. Всего площадь пожара составила 3 квадратных метра. Пострадавших нет.

Несмотря на то, что ничего серьезного не произошло, в социальных сетях поднялась паника.

– Гарью пахнет, и дым был по коридору. Задымления с улицы не видно. Всех эвакуировали из ТРЦ. На месте работают 11 пожарных машин, – пишут очевидцы в группе «Жесть Ярославль» Вконтакте.

На фотографиях видно, что посетители «Альтаира» стоят на улице и ждут, когда пожарные закончат свою работу.

ИСТОЧНИК KP.RU