Легковушка всмятку, фура – в кювете: на М8 в ярославской области произошло страшное ДТП с пострадавшими
Серьезная авария произошла в Переславском районе Ярославской области 28 марта. Около 6 часов 45 минут на на 154 километре трассы «Москва-Холмогоры» столкнулись фура «Скания» с прицепом и легковая машина «Тойота». От удара легковушку отбросило на несколько метров. Грузовик после столкновения съехал в кювет.
- За рулем легковушки находилась 57-летняя женщина. Она с травмами была госпитализирована, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.
По предварительной информации, пострадавшая находится в тяжелом состоянии. Сейчас проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Фура и легковушка столкнулись в Ярославской области. Фото: УМВД России по Ярославской области.
ИСТОЧНИК KP.RU