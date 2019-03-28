Легковушка всмятку, фура – в кювете: на М8 в ярославской области произошло страшное ДТП с пострадавшими

СЕГОДНЯ 12:02 2019-03-28T12:02:18+03:00

Фура и легковушка столкнулись в Ярославской области. Фото: УМВД России по Ярославской области.

Женщина-водитель «Тойоты» в тяжелом состоянии попала в больницу

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Серьезная авария произошла в Переславском районе Ярославской области 28 марта. Около 6 часов 45 минут на на 154 километре трассы «Москва-Холмогоры» столкнулись фура «Скания» с прицепом и легковая машина «Тойота». От удара легковушку отбросило на несколько метров. Грузовик после столкновения съехал в кювет.

- За рулем легковушки находилась 57-летняя женщина. Она с травмами была госпитализирована, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

По предварительной информации, пострадавшая находится в тяжелом состоянии. Сейчас проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Фура и легковушка столкнулись в Ярославской области. Фото: УМВД России по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU