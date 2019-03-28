В Ярославле пропала еще одна 16-летняя девушка

СЕГОДНЯ 11:48 2019-03-28T11:48:23+03:00

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В Ярославле пропала 16-летняя девушка. Наталья Золотова ушла из дома 20 марта, и до сих пор ее место нахождение неизвестно. На вид ей примерно 17-18 лет, девушка плотного телосложения, волосы темные, ниже плеч. Была одета в серый спортивный костюм и синие кроссовки. Если вы знаете что-нибудь, сообщите в полицию по телефонам 02, 102 или 112, а также на горячую линию ЯрСпаса 8-910-964-08-38.

Напомним, 21 марта в Ярославле пропала еще одна девушка. Последний раз Анастасию Чумакову видели в Ленинском районе. Следственным комитетом организована доследственная проверка. Если вы видели Анастасию, сообщите в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU