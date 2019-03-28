В Ярославской области застройщик взял у дольщиков 6 миллионов и пропал

СЕГОДНЯ 11:31 2019-03-28T11:31:43+03:00

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В Ярославской области руководитель одной строительной компании в 2015 и 2016 годах продавал «фантомные» квартиры по договорам долевого строительства в многоквартирном доме. Дом планировали построить в Рыбинске. Застройщик забрал себе более 6 миллионов рублей, но никаких строительных работ конечно же не начиналось. В результате этой мошеннической схемы пострадало 5 человек, которые вложили свои деньги в недвижимость. Сейчас руководитель фирмы-застройщика находится под подпиской о невыезде. Расследование уголовного дела завершено, а его материалы направлены в суд. Теперь обманщик ответит по закону.

ИСТОЧНИК KP.RU