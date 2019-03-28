В Ярославской области пьяная женщина гнала по трассе и врезалась в столб

СЕГОДНЯ 10:52 2019-03-28T10:52:37+03:00

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Сегодня, 28 марта, примерно в час ночи на федеральной трассе «Москва-Холмогоры» в Первомайском районе 30-летняя женщина ехала за рулем машины марки «Форд». Не справившись с управлением, она врезалась в столб и получила травмы. Водителю оказали медицинскую помощь, а потом выяснили, что она была пьяна. Хорошо, что на пути такой гонщицы попалась электрическая опора, а не живые люди. В отношении правонарушительницы составили протокол и направили его в суд. Теперь ее ждет штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав от полутора до двух лет. Интересно, пьяная дама знала, когда садилась за руль, чем закончатся ее ночные «покатушки»?

ИСТОЧНИК KP.RU