Шла с автобуса домой: в Ярославской области спасли провалившуюся под лед девушку

СЕГОДНЯ 10:37 2019-03-28T10:37:30+03:00

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В Ярославской области спасли провалившуюся под лед 20-летнюю девушку. Происшествие случилось 24 марта в районе переправы деревни Коровино Мышкинского района. Пострадавшая шла с автобуса домой, несмотря на запрет выходить на лед, решила все-таки перебежать реку, но оказалась в ледяной воде примерно в 200 метрах от берега. Девушка барахталась и звала на помощь. Очевидцы вызвали спасателей. На место приехали сотрудники расположенных рядом пожарных частей.

- В спасательной операции принимали участие командир отделения ПЧ-70 Алексей Малявкин и водитель Вячеслав Моченов, а также местный житель из деревни Охотино Алексей Полынцев, глава сельского поселения Охотино Наталья Гусева и ее супруг Сергей Гусев, - сообщили в пожарно-спасательной службе Ярославской области. - Без раздумий Алексей Малявкин и Алексей Полынцев связали три спасательные веревки и два пожарных рукава, к которым прикрепили пару лыж тем самым сделали спасательное средство. Обвязавшись спасательной веревкой, Алексей Полынцев проваливаясь по рыхлому льду дополз к девушке и уложив ее на лыжи начал толкать к берегу, а Алексей Малявкин, Вячеслав Моченов, Наталья Гусева и Сергей Гусев стоя в холодной воде стали помогать своему товарищу вытаскивать девушку на берег.

Спасенную на берегу передали медикам. Девушка попала в реанимацию. Но, по предварительным данным, сейчас она чувствует себя лучше. Ее должны перевести в обычную палату.

ИСТОЧНИК KP.RU