Осужденный из Ярославской области получил аттестат об образовании прямо в СИЗО

СЕГОДНЯ 10:14 2019-03-28T10:14:35+03:00

Все осужденные до 30 лет по закону должны получить общее образование, остальные могут учиться по собственному желанию/ФОТО: пресс-служба УФСИН России по Ярославской области

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В СИЗО №1 директор школы №21 Геннадий Яблонцев вручил аттестат о среднем образовании одному из осужденных, который отбывает наказание в отряде хозяйственного обслуживания. Все осужденные до 30 лет по закону должны получить общее образование, остальные могут учиться по собственному желанию.

26-летний молодой человек начал обучаться два года назад. В феврале этого года он сдал экзамены досрочно. В СИЗО есть все необходимое для того, чтобы получить образование: помещения и литература, а также педагоги ярославской школы № 21. Яблонцев поздравил выпускника и пожелал успехов в учебе.

ИСТОЧНИК KP.RU