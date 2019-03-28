2019-03-28T09:40:26+03:00
Спорт

У ярославского «Шинника» новый маскот

«Черно-синий» медведь настроен явно агрессивно
Роман РЫЖИКОВ
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ФК «Шинник» ЯрославльФК «Шинник» Ярославль
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Ярославский футбольный клуб «Шинник» после долгих выборов все-таки представил новый маскот. Творение Андрея Селиванова скоро появится на печатной и сувенирной продукции. Однако, не всем такой мишка пришелся по душе. Что с ним не так?

Косолапый настроен явно агрессивно. С секирой в руках и звериным оскалом медведь в форме «черно-синих» кому-то напомнил уже существующего своего брата в форме ярославских железнодорожников. Кроме того, некоторые фанаты не оценили нахмуренную морду талисмана команды.

Так или иначе, выбор сделан, и скоро мы увидим новую линейку атрибутики

ИСТОЧНИК KP.RU

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