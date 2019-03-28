Солнца нет, но вы держитесь: какая погода будет 28 марта

СЕГОДНЯ 07:40 2019-03-28T07:40:28+03:00

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Погода снова будет прекрасна в своей переменчивости. Ночью прошли нешуточные заморозки: от -4 до -9 градусов. Днем синоптики обещают до +5. Облачность переменная, в первую половину дня снова пойдет небольшой снег. Красивый, медленный снег. Из-за разницы температур на дорогах возможна гололедица. Будьте осторожны! Не совершайте резких маневров и соблюдайте дистанцию. Ветер несильный – 3-8 метра в секунду. Метеорологическая видимость ожидается хорошая: 6000-9000 метров. Одевайтесь теплее, ведь весна бывает обманчива. Солнце сегодня не выглянет, но, надеемся, что завтра это все-таки случится.

ИСТОЧНИК KP.RU