В Ярославской области должница по кредиту лишилась своей «Мазератти»

СЕГОДНЯ 07:25 2019-03-28T07:25:18+03:00

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В Ярославской области женщина задолжала по кредиту крупную сумму сельскохозяйственному кредитному кооперативу. В залоге у кредиторов был элитный автомобиль «Мазератти». Суд решил, что пора бы арестовать дорогую иномарку, если ярославна не хочет выплачивать долг. Приставы-исполнители нашли место, где стояла «Мазератти». Ее арестовали, изъяли и хотели продать по первоначальной стоимости за 900 тысяч рублей, однако собственница крутой машины так ничего не сделала, чтобы погасить долг. Желающих купить престижное авто тоже не оказалось. Приставы предложили кредитной организации забрать ее в счет долга. Так «Мазератти» нашла нового хозяина за заниженную стоимость в 688 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU