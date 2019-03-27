2019-03-27T19:34:46+03:00
Происшествия

В Ярославской области мужчина потерял портмоне с банковской картой, а прохожий нашел вещь и прогулялся по магазинам

Потерпевший лишился 14 тысяч рублей
Екатерина РЯБЦЕВА
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53-летний житель Гаврилов-Ямского района обратился в полицию и рассказал, что с его банковской карты украли немаленькую сумму – 14 тысяч рублей. Накануне этого события мужчина потерял портмоне с документами и визитными карточками. Полицейские нашли подозреваемого, который мог потратить деньги. 28-летний местный житель нашел вещь на улице. Он осмотрел ее и обнаружил среди визиток банковскую карту. Используя бесконтактную оплату, мужчина зашел в несколько магазинов города. Ранее он уже был судим. По факту кражи сотрудники полиции возбудили уголовное дело. Идет расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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