2019-03-27T17:54:24+03:00
Общество

Дмитрий Миронов: «Решение об объединении театров с регионом не обсуждали»

Губернатор Ярославской области прокомментировал новость о слиянии Волковского и Александринского театров
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Волковский театр хотят объединить с Александинским.Волковский театр хотят объединить с Александинским.Фото: Андрей КОМИССАРОВ
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Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов прокомментировал новость о слиянии Волковского и Александринского театров.

- Теперь «Первый русский театр» станет частью Первого национального. Такое решение принято на федеральном уровне по инициативе коллектива театра, с регионом его не обсуждали. Будем детально вникать в процесс объединения. С одной стороны, это откроет перед театром новые перспективы, в том числе, расширение аудитории и участие в проектах международного уровня. Но слияние обязательно должно пройти безболезненно для коллектива и репертуара. Волковский театр – это гордость Ярославской области. Жители и гости региона хотят и в дальнейшем видеть на ярославской сцене любимые постановки и высочайший уровень театрального искусства. Внимательно изучим все нюансы и приложим все усилия для того, чтобы административный процесс не помешал творческому, - написал глава региона на своей страничке в соцсетях.

Напомним, об объединении театров 27 марта на пресс-конференции объявил министр культуры Владимир Мединский. Он пояснил, что это не просто формальное организационное объединение, а «исторически обусловленное воссоздание первого национального театра России».

ИСТОЧНИК KP.RU

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