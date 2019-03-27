Власти посчитали, что новая стройка в Ярославле не затронет Павловской рощи
Стройка у Павловского парка в Ярославле не затронет охраняемую территорию зеленой зоны. Об этом сообщили в правительстве региона. Данные выводы были сделаны после обследование памятника природы «Павловский парк на берегу реки Волги» и его охранной зоны.
– Наши сотрудники совместно со специалистами управления Росреестра по Ярославской области провели геодезическое обследование по установлению на местности границ памятника природы и его охранной зоны, – рассказал директор регионального департамента охраны окружающей среды и природопользования Дмитрий Пеньков. – Также определены координаты места проведения строительных работ. Установлено, что строительная площадка, а также отвалы грунта и снежные массы находятся за границами памятника природы и его охранной зоны.
При этом департамент направил предостережение в адрес застройщика о том, что если тот допустит какие-либо нарушения, ему грозит штраф - до пятисот тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU