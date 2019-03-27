В Ярославле идут ремонтные работы водопровода в рамках реализации «Безопасных и качественных автомобильных дорог»
В Ярославле продолжаются работы по замене труб на Республиканской улице перед стартом проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На этом участке будут заменены почти два километра сетей.
Дорожные работы проводятся вместе с работами «Ярославльводоканала». Это поможет улучшить качество холодной воды, сделать системы водоотведения и водоснабжения надежнее, а также предусмотреть разрушения асфальта из-за дефекта инженерных сетей.
Правительство области организовало целый штаб синхронизации ремонтных проектов.
—Сразу после завершения отопительного сезона к ремонту своих сетей приступят и теплоэнергетики, — рассказал директор департамента городского хозяйства Сергей Тальянов.
Параллельно идет ремонт водопровода на Угличской улице. Завершаются работы в Красноперевальском переулке и на улице Гагарина. Уже закончен ремонт на проспекте Дзержинского. Всего за 2019 год будут отремонтированы системы водоснабжения и водоотведения на восьми магистралях.
Предварительный срок завершения ремонтных работ «Ярославльводоканала» – 1 июля.
В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Ярославле будут отреставрированы девять дорог и восемь светофоров:
- Красноперевальском переулке (от Ленинградского проспекта до 2-й Красноперевальской);
- улице Республиканской (от Республиканского проезда до Которосльной набережной);
-улице Угличской (от Чкалова до Володарского);
- проспекте Дзержинского (от Ленинградского проспекта до путепровода у станции «Молот»);
- улице Гагарина (от Московского проспекта до ЮЗОД);
- Тутаевском шоссе (двухлетний капремонт участка от Елены Колесовой до Большой Норской).
В рамках нового строительства и реконструкции в Ярославле планируют обустроить три улицы:
- Панина (от Строителей до Тутаевского шоссе);
- Красноборская (реконструкция от Сахарова до Университетской);
- Лескова (от проспекта Фрунзе до Дядьковской).
ИСТОЧНИК KP.RU