2019-03-27T16:38:37+03:00
Общество

В Ярославле идут ремонтные работы водопровода в рамках реализации «Безопасных и качественных автомобильных дорог»

«Ярославльводоканал» проведет замену труб на восьми магистралях
Екатерина РЯБЦЕВА
Поделиться:
Правительство области организовало целый штаб синхронизации ремонтных проектов/ФОТО: пресс-служба мэрии ЯрославляПравительство области организовало целый штаб синхронизации ремонтных проектов/ФОТО: пресс-служба мэрии Ярославля
Изменить размер текста:

В Ярославле продолжаются работы по замене труб на Республиканской улице перед стартом проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На этом участке будут заменены почти два километра сетей.

Дорожные работы проводятся вместе с работами «Ярославльводоканала». Это поможет улучшить качество холодной воды, сделать системы водоотведения и водоснабжения надежнее, а также предусмотреть разрушения асфальта из-за дефекта инженерных сетей.

Правительство области организовало целый штаб синхронизации ремонтных проектов.

—Сразу после завершения отопительного сезона к ремонту своих сетей приступят и теплоэнергетики, — рассказал директор департамента городского хозяйства Сергей Тальянов.

Параллельно идет ремонт водопровода на Угличской улице. Завершаются работы в Красноперевальском переулке и на улице Гагарина. Уже закончен ремонт на проспекте Дзержинского. Всего за 2019 год будут отремонтированы системы водоснабжения и водоотведения на восьми магистралях.

Предварительный срок завершения ремонтных работ «Ярославльводоканала» – 1 июля.

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Ярославле будут отреставрированы девять дорог и восемь светофоров:

- Красноперевальском переулке (от Ленинградского проспекта до 2-й Красноперевальской);

- улице Республиканской (от Республиканского проезда до Которосльной набережной);

-улице Угличской (от Чкалова до Володарского);

- проспекте Дзержинского (от Ленинградского проспекта до путепровода у станции «Молот»);

- улице Гагарина (от Московского проспекта до ЮЗОД);

- Тутаевском шоссе (двухлетний капремонт участка от Елены Колесовой до Большой Норской).

В рамках нового строительства и реконструкции в Ярославле планируют обустроить три улицы:

- Панина (от Строителей до Тутаевского шоссе);

- Красноборская (реконструкция от Сахарова до Университетской);

- Лескова (от проспекта Фрунзе до Дядьковской).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ярославской области мужчина потерял портмоне с банковской картой, а прохожий нашел вещь и прогулялся по магазинам
Дмитрий Миронов: «Решение об объединении театров с регионом не обсуждали»
Власти посчитали, что новая стройка в Ярославле не затронет Павловской рощи
За 2019 год в Ярославской области построено 170 тысяч квадратных метров жилья
Мэр Ярославля представил депутатам претендентку на пост его первого заместителя
Ярославец хранил у себя в гараже почти 1,5 килограмма конопли и марихуаны
В Ярославской области мужчина залез в гараж, украл запчасти от мотоцикла и отнес их в металлолом
Ярославский Волковский театр объединят с Александринским
Как в Ярославле пройдет «Час Земли»?
И неба было мало, и земли: за решеткой колонии в Ярославской области поженились 8 пар
Мэру Ярославля посоветовали завести секретаря по негативу
В Ярославской области приставы приехали к женщине, которая неправильно использовала материнский капитал для ареста мебели
В Ярославской области пьяный посетитель кафе украл у официантки телефон, который заряжался на барной стойке
В Ярославле пропала 16-летняя девушка