В Ярославле идут ремонтные работы водопровода в рамках реализации «Безопасных и качественных автомобильных дорог»

СЕГОДНЯ 16:38 2019-03-27T16:38:37+03:00

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В Ярославле продолжаются работы по замене труб на Республиканской улице перед стартом проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На этом участке будут заменены почти два километра сетей.

Дорожные работы проводятся вместе с работами «Ярославльводоканала». Это поможет улучшить качество холодной воды, сделать системы водоотведения и водоснабжения надежнее, а также предусмотреть разрушения асфальта из-за дефекта инженерных сетей.

Правительство области организовало целый штаб синхронизации ремонтных проектов.

—Сразу после завершения отопительного сезона к ремонту своих сетей приступят и теплоэнергетики, — рассказал директор департамента городского хозяйства Сергей Тальянов.

Параллельно идет ремонт водопровода на Угличской улице. Завершаются работы в Красноперевальском переулке и на улице Гагарина. Уже закончен ремонт на проспекте Дзержинского. Всего за 2019 год будут отремонтированы системы водоснабжения и водоотведения на восьми магистралях.

Предварительный срок завершения ремонтных работ «Ярославльводоканала» – 1 июля.

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Ярославле будут отреставрированы девять дорог и восемь светофоров:

- Красноперевальском переулке (от Ленинградского проспекта до 2-й Красноперевальской);

- улице Республиканской (от Республиканского проезда до Которосльной набережной);

-улице Угличской (от Чкалова до Володарского);

- проспекте Дзержинского (от Ленинградского проспекта до путепровода у станции «Молот»);

- улице Гагарина (от Московского проспекта до ЮЗОД);

- Тутаевском шоссе (двухлетний капремонт участка от Елены Колесовой до Большой Норской).

В рамках нового строительства и реконструкции в Ярославле планируют обустроить три улицы:

- Панина (от Строителей до Тутаевского шоссе);

- Красноборская (реконструкция от Сахарова до Университетской);

- Лескова (от проспекта Фрунзе до Дядьковской).

ИСТОЧНИК KP.RU