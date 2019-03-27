За 2019 год в Ярославской области построено 170 тысяч квадратных метров жилья

СЕГОДНЯ 15:58 2019-03-27T15:58:09+03:00

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В Ярославле 27 марта прошло заседание правительства региона. Повесткой встречи стало обсуждение общих тенденций в строительной отрасли области. Эксперты обсудили также проблему долгостроев.

- В период с 2017 по 2018 год мы сдали 31 проблемный дом. В текущем году мы ставим перед собой задачу ввести в эксплуатацию 10 домов-долгостроев, - рассказал председатель правительства региона Дмитрий Степаненко. - За последние два года за счет всех источников финансирования введено в эксплуатацию более полутора миллионов квадратных метров жилья.

За зиму 2019 года в Ярославской области было построено около 170 тысяч квадратных метров жилья. В правительстве области уточнили, что в сравнении с цифрами за аналогичный период прошлого года количество жилья выросло на 20%.

ИСТОЧНИК KP.RU