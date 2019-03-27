Мэр Ярославля представил депутатам претендентку на пост его первого заместителя
Кандидатуру Аллы Кибец должны согласовать на очередном заседании муниципалитета
Алла Кибец. Фото: администрация Переславля-Залесского
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На состоявшемся сегодня 27 марта, заседании муниципалитета мэр Ярославля Владимир Волков представил депутатам своего будущего заместителя. Им, вероятнее всего, станет Алла Кибец.
«Алла Геннадьевна работает исключительно профессионально и способна решать нестандартные вопросы.» - отметил градоначальник.
Волков также поделился, что уже много лет знаком со своим будущим замом.
Так, Алле Кибец предстоит координировать работу остальных замов, деятельность территориальных администраций, общаться с правительством области и, конечно, замещать Волкова во время его отпусков.
ИСТОЧНИК KP.RU