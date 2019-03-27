Ярославец хранил у себя в гараже почти 1,5 килограмма конопли и марихуаны

СЕГОДНЯ 15:12 2019-03-27T15:12:40+03:00

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В Заволжском районе Ярославля полиция поймала 35-летнего мужчину, у которого в арендованном гараже было 5 пакетов с растительными наркотиками. В экспертно-криминалистическом центре, куда отправили «травку», выяснилось, что это была марихуана, весом больше 600 граммов и высушенные растения конопли, массой около 800 граммов. По факту незаконного хранения запрещенных веществ возбудили уголовное дело по статье 228. Идет расследование.

Если вы знаете людей, которые употребляют или продают наркотики, можете анонимно сообщить об этом в полицию по телефону 02, 102 или (4852) 73-10-50.

ИСТОЧНИК KP.RU