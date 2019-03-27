2019-03-27T14:53:56+03:00
Происшествия

В Ярославской области мужчина залез в гараж, украл запчасти от мотоцикла и отнес их в металлолом

Его нашли и возбудили уголовное дело
Екатерина РЯБЦЕВА
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Житель Данилова украл из гаража в Рыбинске запчасти от нескольких мотоциклов. Он проник в окно и вынес то, что «плохо лежало». Ущерб от кражи составил 17 тысяч рублей. Когда хозяин пришел в гараж и не нашел своего имущества, он позвонил в полицию. Полицейские разыскали человека, который взял чужое. Он во всем сознался, но рассказал, что часть комплектующих уже отнес в металлолом. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

Если вы увидели, что произошло преступление, немедленно сообщите сотрудникам полиции. Помните, чем раньше вы это сделаете, тем больше шансов задержать хулиганов и вернуть хозяевам украденное.

ИСТОЧНИК KP.RU

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