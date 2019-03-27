Как в Ярославле пройдет «Час Земли»?

СЕГОДНЯ 12:34 2019-03-27T12:34:49+03:00

К движению, пропагандирующему бережное отношение к окружающей природе Россия присоединилась в 2009 году Фото: Екатерина РЯБЦЕВА

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30 марта в Ярославской области пройдет международная акция «Час Земли». Неравнодушные жители отключат свет в своих квартирах с 20.30 до 21.30. Подсветка зданий и памятников архитектуры погаснет. В этом году к акции традиционно примкнут Ярославский музей-заповедник, Ярославский художественный музей, КЦЗ «Миллениум», Ярославская государственная филармония, Культурно-просветительский центр имени В.В. Терешковой и ТЮЗ имени В.С. Розова.

Акция проводится в 13 раз. Основал ее Всемирный фонд дикой природы. В этом мероприятии примут участие больше 2 миллиардов человек из 188 стран, и погаснет подсветка почти у 18 тысяч памятников. К движению, пропагандирующему бережное отношение к окружающей природе Россия присоединилась в 2009 году. В прошлом году в акции участвовали более 150 российских городов.

Чтобы наш город стал самым активным участником проекта и получил звание столицы «Часа Земли», ярославцам нужно пройти тест и отметить себя на карте https://60.wwf.ru/.

– Ежегодно мы призываем ярославцев и гостей города принять участие в акции «Час Земли». Данный проект направлен на привлечение внимания к экологическим проблемам планеты, – поделился заместитель председателя Правительства Ярославской области Роман Колесов.

ИСТОЧНИК KP.RU