И неба было мало, и земли: за решеткой колонии в Ярославской области поженились 8 пар

СЕГОДНЯ 12:02 2019-03-27T12:02:04+03:00

Девушка попросила соседа достать ее колечко, которое упало в раковину, а все закончилось взаимной любовью и свадьбой/ФОТО: пресс-служба УФСИН России по Ярославской области

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В рыбинской исправительной колонии №12 расписались 8 пар. Торжественные церемонии бракосочетания прошли в актовом зале. Расписывала новобрачных представительница отдела ЗАГС города Рыбинска Мария Тронько. Почти каждый месяц в этих стенах создаются новые ячейки общества, а семейная жизнь начинается только после освобождения осужденных.

У каждой пары своя неповторимая история. Например, Евгений Мельников и Анастасия Труханова познакомились 2 года назад. Девушка попросила соседа достать ее колечко, которое упало в раковину. Знакомство переросло в любовь, а в настоящее время пара не представляет жизни друг без друга и считает минуты до воссоединения семьи. Специально для этого важного дня Евгений написал для жены клятву, а солист вокально-инструментального ансамбля ИК-12 Евгений Шульпин спел для молодоженов песню. После этого ребята отправились в храм во имя святителя Николая Чудотворца.

ИСТОЧНИК KP.RU