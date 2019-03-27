И неба было мало, и земли: за решеткой колонии в Ярославской области поженились 8 пар
В рыбинской исправительной колонии №12 расписались 8 пар. Торжественные церемонии бракосочетания прошли в актовом зале. Расписывала новобрачных представительница отдела ЗАГС города Рыбинска Мария Тронько. Почти каждый месяц в этих стенах создаются новые ячейки общества, а семейная жизнь начинается только после освобождения осужденных.
У каждой пары своя неповторимая история. Например, Евгений Мельников и Анастасия Труханова познакомились 2 года назад. Девушка попросила соседа достать ее колечко, которое упало в раковину. Знакомство переросло в любовь, а в настоящее время пара не представляет жизни друг без друга и считает минуты до воссоединения семьи. Специально для этого важного дня Евгений написал для жены клятву, а солист вокально-инструментального ансамбля ИК-12 Евгений Шульпин спел для молодоженов песню. После этого ребята отправились в храм во имя святителя Николая Чудотворца.
ИСТОЧНИК KP.RU