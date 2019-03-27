2019-03-27T11:07:17+03:00
Общество

Мэру Ярославля посоветовали завести секретаря по негативу

Темур Абдуллаев: «Такое ощущение, что власти у нас нет. Ни хорошей, ни плохой»
Роман РЫЖИКОВ
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По мнению общественника, тренд региональных властных пиар-служб на позитив во всем не оправданПо мнению общественника, тренд региональных властных пиар-служб на позитив во всем не оправданФото: Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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На каждое действие есть противодействие. На днях глава ДГХ мэрии Ярославля предложил общественникам заделывать ямы самостоятельно, а не критиковать власть. Дискредитирующий спор развернулся на facebook, в группе «Дороги Ярославля». Активист Темур Абдуллаев высказал свое мнение на этот счет. А заодно и насчет набившего оскомину позитива в «гербовых» аккаунтах.

По мнению Абдуллаева, выходка Сергея Тальянова вышла боком всем чиновникам. Активист считает, что теперь власть имущих отлучили от социальных сетей. И это показывает, что городская власть растеряна.

«Понапридумывали себе какой-то виртуальный Ярославль и решают виртуальные проблемы виртуальных людей. Выходите к настоящим людям, попробуем вместе.» - пишет Абдуллаев.

Активист предложил мэру Владимиру Волкову завести отдельного секретаря по негативу. Пусть отвечает как угодно, зато по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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