Мэру Ярославля посоветовали завести секретаря по негативу
На каждое действие есть противодействие. На днях глава ДГХ мэрии Ярославля предложил общественникам заделывать ямы самостоятельно, а не критиковать власть. Дискредитирующий спор развернулся на facebook, в группе «Дороги Ярославля». Активист Темур Абдуллаев высказал свое мнение на этот счет. А заодно и насчет набившего оскомину позитива в «гербовых» аккаунтах.
По мнению Абдуллаева, выходка Сергея Тальянова вышла боком всем чиновникам. Активист считает, что теперь власть имущих отлучили от социальных сетей. И это показывает, что городская власть растеряна.
«Понапридумывали себе какой-то виртуальный Ярославль и решают виртуальные проблемы виртуальных людей. Выходите к настоящим людям, попробуем вместе.» - пишет Абдуллаев.
Активист предложил мэру Владимиру Волкову завести отдельного секретаря по негативу. Пусть отвечает как угодно, зато по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU