В Ярославской области приставы приехали к женщине, которая неправильно использовала материнский капитал для ареста мебели
Жительница Некрасовского района Ярославской области купила за счет материнского капитала жилье, однако не спешила его оформлять. Вскоре женщина продала недвижимость, тем самым нарушив закон, права несовершеннолетних детей и нанеся ущерб Пенсионному фонду. Суд решил взыскать с предприимчивой особы сумму материнского капитала. Однако женщина даже не попыталась погасить долг. Тогда было решено выполнить взыскания принудительно. Приставы-исполнители приехали к должнице домой, описали и арестовали несколько стиральных машин, мебель и бытовую технику. Все это добро гражданке предложили продать в счет погашения. Женщина внесла часть денег и обещала, что в ближайшее время вернет остаток.
ИСТОЧНИК KP.RU