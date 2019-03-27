В Ярославской области приставы приехали к женщине, которая неправильно использовала материнский капитал для ареста мебели

СЕГОДНЯ 10:47 2019-03-27T10:47:12+03:00

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Жительница Некрасовского района Ярославской области купила за счет материнского капитала жилье, однако не спешила его оформлять. Вскоре женщина продала недвижимость, тем самым нарушив закон, права несовершеннолетних детей и нанеся ущерб Пенсионному фонду. Суд решил взыскать с предприимчивой особы сумму материнского капитала. Однако женщина даже не попыталась погасить долг. Тогда было решено выполнить взыскания принудительно. Приставы-исполнители приехали к должнице домой, описали и арестовали несколько стиральных машин, мебель и бытовую технику. Все это добро гражданке предложили продать в счет погашения. Женщина внесла часть денег и обещала, что в ближайшее время вернет остаток.

ИСТОЧНИК KP.RU