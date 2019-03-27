2019-03-27T10:27:19+03:00
Происшествия

В Ярославской области пьяный посетитель кафе украл у официантки телефон, который заряжался на барной стойке

Полиция нашла хулигана и возбудила уголовное дело
Екатерина РЯБЦЕВА
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В Гаврилов-Ямском районе у 27-летней жительницы украли телефон. Она работает в кафе. Девушка заряжала мобильник на барной стойке. Как только она отвлекалась, парень, который выпивал в заведении, перегнулся через стойку, схватил телефон и зарядку и выбежал на улицу. Пострадавшая обратилась в полицию с заявлением. Оказалось, что украл аппарат 27-летний местный житель. Он сам во всем сознался и рассказал, как было дело. Воришка нигде не работает, но ранее судим не был. Телефон вернули работнице кафе. Сумма ущерба составила больше 15 тысяч рублей. По факту кражи полиция возбудила уголовное дело. Теперь за эту пьяную выходку молодой человек ответит перед законом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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