2019-03-27T10:29:09+03:00
Общество

В Ярославле пропала 16-летняя девушка

Последний раз Анастасию видели 21 марта
Екатерина РЯБЦЕВА
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ФОТО: СУ СК РФ по Ярославской областиФОТО: СУ СК РФ по Ярославской области
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В Ярославле 21 марта пропала несовершеннолетняя 16-летняя жительница области. Анастасию Чумакову последний раз видели в Ленинском районе. Следственный отдел по Кировскому району организовал доследственную проверку. Если вы что-нибудь знаете о местонахождении Анастасии или видели ее, сообщите по телефонам 8(4852) 74-43-59, 8(4852) 72-24-29. Анонимность вашего обращения гарантирована.

ИСТОЧНИК KP.RU

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