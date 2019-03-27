Ярославец с битой напал на мэра города Иваново

СЕГОДНЯ 09:39 2019-03-27T09:49:12+03:00

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Сотрудники уголовного розыска совместно с ФСБ нашли человека, напавшего с битой на мэра города Иваново. Как сообщили правоохранители, им оказался 31-летний уроженец Ярославля. На мужчину завели уголовное дело по факту покушения на убийство.

- Подозреваемому судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу назначены необходимые экспертизы, изъято орудие преступления - бейсбольная бита, проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, сбор и закрепление доказательств, - сообщили в СУ СКР по Ивановской области.

Личность преступника следователи не раскрывают. Известно только что мужчина работает в Москве. Также пока не называются и мотивы нападения на чиновника.

Напомним, дерзкое преступление было совершено вечером 14 февраля. Неизвестный мужчина напал на мэра города Иваново Владимира Шарыпова недалеко от его дома и попытался избить битой. Впрочем, чиновник дал отпор и даже хотел задержать нападавшего, но тот скрылся. Глава города получил легкие травмы головы и конечностей.

ИСТОЧНИК KP.RU