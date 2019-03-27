Пассажирский автобус попал в аварию в Ярославле: есть пострадавшие

СЕГОДНЯ 09:14 2019-03-27T09:14:13+03:00

В Ярославле пассажирский автобус столкнулся с «Нивой».

«ЛиАЗ» столкнулся с «Нивой» в Красноперекопском районе

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ДТП с участием пассажирского автобуса произошло в Ярославле 26 марта. Около 20 часов на улице Красноперекопская «ЛиАЗ» столкнулся с автомобилем «Нива». В момент аварии в автобусе были пассажиры.

- В результате ДТП пострадала пассажирка автобуса - 62-летняя женщина. Она нуждается в амбулаторном лечении, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Известно, что автобусом управлял 22-летний водитель. За рулем легковушки был 39-летний мужчина. Сейчас Госавтоинспекция проводит проверку, выясняются все обстоятельства этого ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU