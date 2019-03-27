«Буревестник» проиграл «Спартаку» второй матч плейофф в Петербурге

СЕГОДНЯ 07:46 2019-03-27T07:46:25+03:00

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После поражения ярославского «Буревестника» в первой игре плейофф было впечатление, что спортсмены в повторной игре сделают должные выводы для усиления своих действий на паркете. Особенно это должно было сказаться на атаках, поскольку ярославцам просто начисто не удавались точные броски из-за дуги. Без более-менее приличной результативности дальних бросков в современном баскетболе сложно рассчитывать на победы.

Проигранный ярославцами первый матч как раз это наглядно доказал всего двумя «трёхами» наших парней. И нужно отметить, что во втором матче у «Бури» с этим стало получше. Уже не два попадания из-за дуги, а пять. И не 12% точности, а 20%! Но… Но у спартаковцев по этому пункту было в два раза лучше – 45% при 20 попытках. Просто удивительным образом у ярославцев пропала точность на «трёхах». Даже наши снайперы Антон Агеев и Джимми Гевин по пять раз промазали из-за дуги. Правда. Антон все сумел дважды не промахнуться. Но этого было явно недостаточно.

Во многом промахи наших парней объяснялись плотной и мобильной защитой хозяев паркета. Спартаковцы, которых тренирует известный в прошлом мастер Захар Пашутин, к тому же располагают куда более длинной скамейкой запасных, что позволяет поддерживает энергичную и мобильную защиту все 40 минут матча. У нашего наставника Михаила Терехова возможности своей скамейки запасных все же скромнее. И хотя во второй игре со «Спартаком» атака «Бури» была заметно менее удачной, нежели в первой, все же нужно отметить нашего лидера Артема Бутянковса, который даже при суперплотной опеке отличился в очередной раз традиционным «дабл-дабл» с 20 очками и 13 подборами и стал самым результативным игроком встречи.

Однако тот факт, что на счету «Бури» уже два проигрыша, не оставляет повода чему-то радоваться. Теперь у подопечных Михаила Терехова уже нет права на ошибку в первом домашнем матче, иначе сезон у команды сразу закончится.

«Спартак»(Санкт-Петербург) - «Буревестник» - 79 : 60(10:10, 24:11, 20:19, 25:20).

Счет в серии до трех побед – 2:0

ИСТОЧНИК KP.RU