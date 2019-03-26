Из программы капремонта вычеркнули дома, где менее пяти квартир: что теперь делать жильцам

СЕГОДНЯ 22:21 2019-03-26T22:21:20+03:00

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В Ярославской области из программы капремонта вычеркнули дома, где менее пяти квартир. Соответствующие поправки в закон региональная дума приняла 26 марта.

– В соответствии с Жилищным кодексом в региональную программу капитального ремонта могут не включаться многоквартирные дома, в которых менее пяти квартир, – пояснил заместитель директора департамента ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов Алексей Метельков. – Ранее в программу капитального ремонта попадали дома с количеством квартир более трех.

Власти объяснили, что теперь с собственникам помещений в таких домах не надо платить взносы на капремонт. А деньги, заплаченные ими ранее, вернут, за исключением средств, уже израсходованных на проведение ремонтов, если такие проводились. Для этого жителям нужно написать заявление в региональный фонд капремонта.

- Обязанность содержания домов у собственников остается, они могут сами договориться между собой, в какие сроки и какие виды работ делать, собирать деньги или делать ремонт самостоятельно, - добавил председатель комитета по ЖКК, энергетике, экологии и природопользованию Ярославской областной Думы Александр Тарасенков.

Кроме этого парламентарии исключили из законодательства правило, по которому в первую очередь капитальный ремонт должны проводить в домах, в которых он был нужен на дату приватизации первого жилого помещения. Также поправками учтена норма, по которой на территории Ярославской области фонд капитального ремонта не может быть закрыт или признан банкротом. В программу включен ремонт инженерных сетей и несущих строительных конструкций жилых помещений, систем газоснабжения, лифтового оборудования, машинных и блочных помещений.

Напомним, жители пригласили мэра Ярославля пройти коммунальный квест в их жутком доме.

ИСТОЧНИК KP.RU