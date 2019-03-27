Ярославская Росгвардия отметила профессиональный праздник

СЕГОДНЯ 08:25 2019-03-27T08:25:42+03:00

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27 марта в России отмечается День войск национальной гвардии РФ. Накануне, 25 марта, в Ярославской государственной филармонии состоялось торжественное мероприятие, посвященное этому празднику. В нем приняли участие представители органов государственной власти, главы силовых ведомств, представители Ярославской епархии, ветераны службы, члены семей сотрудников.

С поздравительной речью перед сотрудникам Росгвардии выступили заместитель губернатора Ярославской области Андрей Шабалин, председатель облдумы Алексей Константинов, начальник Управления Росгвардии по Ярославской области полковник полиции Андрей Смирнов. Из их рук отличившиеся бойцы получили грамоты и подарки за добросовестное исполнение служебного долга.

- Благодарю всех руководителей, командиров, сотрудников, военнослужащих и ветеранов подразделений войск национальной гвардии за добросовестный и самоотверженный труд. Уверен, что и впредь профессиональный уровень подразделений будет соответствовать сложности и ответственности задач, которые ставятся перед Росгвардией руководством страны. В этот день от всей души желаю вам дальнейших успехов в службе, счастья, удачи и здоровья вам и вашим близким! - сказал со сцены Андрей Смирнов.

С концертной программой для гостей выступил Ярославский академический губернаторский симфонический оркестр под управлением художественного руководителя и главного дирижёра - Мурада Аннамамедова и солисты филармонии.

ИСТОЧНИК KP.RU