2019-03-26T20:31:52+03:00
Общество

Прокуратура признала опасной окружную дорогу в Ярославле

Правоохранители потребовали от мэрии отремонтировать проезжую часть
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Прокуратура потребовала отремонтировать юго-западную дорогу в Ярославле.Прокуратура потребовала отремонтировать юго-западную дорогу в Ярославле.
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Прокуратура Красноперекопского района Ярославля потребовала от мэрии отремонтировать юго-западную окружную дорогу. Правоохранители провели проверку и были потрясены ее ужасным состоянием.

- Установлено, что юго-западная окружная дорога в границах Ярославля - от Московского проспекта до улицы 16-я Линия поселка Творогово не соответствуют требованиям законодательства о безопасности дорожного движения. Нарушения могут повлечь причинение вреда имуществу, угрозу жизни и здоровья владельцев транспортных средств, пассажиров и пешеходов,- констатировали в прокуратуре.

В итоге был подан иск в суд. Устранение нарушений поставлено прокуратурой района на контроль.

Также суд удовлетворил требования правоохранителей об установке светофора на Красной площади в Ярославле.

ИСТОЧНИК KP.RU

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