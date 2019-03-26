Ирина Ануфриева уходит из правительства Ярославской области

СЕГОДНЯ 19:20 2019-03-26T19:25:56+03:00

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Ирина Ануфриева, которая несколько лет работала на посту начальника управления массовых коммуникаций, уходит из правительства Ярославской области. По предварительной информации, она покидает пост с 1 апреля. Есть информация, что Ануфриева переходит на работу в Москву. Напомним, Ирина Викторовна была принята на должность начальника управления массовых коммуникаций с 1 июля 2015 года еще при губернаторе Сергее Ястребове. До этого она много лет проработала на «Городском телеканале» и ГТРК «Ярославия», заслужив уважение жителей и коллег-журналистов.

Кто займет пост руководителя управления массовых коммуникаций вместо Ирины Ануфриевой, пока неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU