В Рыбинске жители 30 домов останутся без холодной воды

СЕГОДНЯ 18:15 2019-03-26T18:15:54+03:00

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В Рыбинске 27 марта больше трех десятков домов останутся без холодного водоснабжения. Отключение воды связано с работами по ремонту трубопровода, которые будут проходить на улице Максима Горького в районе дома №90.

- Воду отключат в домах №64, 66, 68, 70, 82А, 76, 51, 53, 55, 78, 80, 80А, 82, 59, 57, 63А, 84, 86, 88, 90, 71, 61, 63, 67, 103 по улице Максима Горького, - уточнили в администрации Рыбинска.

Кроме этого, под отключение попадут дома №57 и №66 по улице Куйбышева, здание детского сада №32 и военная часть. Водоснабжение будет восстановлено после полного завершения работ.

ИСТОЧНИК KP.RU