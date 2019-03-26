Брошенная в центре Ярославля машина парализовала движение транспорта
Людям пришлось руками отодвигать авто с дороги
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Брошенная в центре Ярославля машина парализовала движение транспорта. ЧП произошло днем 26 марта в Торговом переулке. Неизвестный водитель припарковал свое авто обочины дороги, как раз там, где общественный транспорт заходит на кольцо. В итоге троллейбусы не могли объехать препятствие, и встали в пробку. За ними выстроилась вереница других авто.
По словам очевидцев, чтобы освободить проезд, пассажиры и прохожие руками отодвинули мешающую машину.
Кстати, власти Ярославля отчитались о том, что в городе нашли 78 брошенных машин.
ИСТОЧНИК KP.RU