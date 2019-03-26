Специалисты рассказали, как проходит паводок в Ярославской области

СЕГОДНЯ 16:40 2019-03-26T18:35:41+03:00

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Гидрологическая обстановка на территории региона в норме. Уровень воды на водохранилищах не достигает опасных и отметок, подтоплений нет. Информация о прохождении паводка в Ярославской области прозвучала 26 марта на совещании, в котором приняли участие губернатор Дмитрий Миронов и прибывший в регион глава МЧС России Евгений Зиничев.

По информации, озвученной специалистами, сейчас Горьковское водохранилище в районе Рыбинска и Ярославля уже очистилось ото льда, хотя на многих реках твердый покров еще сохраняется. Подтоплений жилого сектора, объектов экономики, переливов дорог, к счастью, нет. Однако власти и спасатели готовятся к оперативному реагированию в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

– Для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ создана группировка сил и средств Главного управления, которая составляет 1353 человека и 311 единиц техники, в том числе 36 плавательных средств, – доложил начальник Главного управления МЧС России по Ярославской области Олег Бочаров. – На договорной основе привлекается одно воздушное судно авиакомпании «Баркол» – Ми-8. Имеются в наличии беспилотные летательные аппараты – 12 единиц.

Для аварийно-спасательных и других неотложных работ создана группировка сил и средств. Будет задействовано более восьми с половиной тысяч человек и порядка двух тысяч единиц техники.

ИСТОЧНИК KP.RU