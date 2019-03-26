Глава ДГХ мэрии Ярославля предложил горожанам самим заняться ремонтом дорог и пообещал «лечь костьми»

СЕГОДНЯ 16:04 2019-03-26T16:04:51+03:00

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На днях в группе «Дороги Ярославля» развернулся нешуточный спор. Без смеха, конечно, его воспринять трудно, впрочем, как и на наши дороги, но все же: глава ДГХ мэрии Ярославля Сергей Тальянов призвал всех бросить работу и взяться за ямы. Благо, каждому горожанину хватит.

- Докажите всем что Вы не только критиковать умеете власть! – «громко» напечатал чиновник в Facebook под постом про «холодный» асфальт, который не выдержал никаких испытаний временем.

Видимо, обидевшись на критику в интернете, Тальянов, себя он называет человеком слова, решил перейти от слов к действиям. Правда, действовать в одиночку он не захотел, и позвал всех неравнодушных.

- Я не шучу, точно костьми лягу, но акцию «Заделай яму в городе» проведем! – провозгласил чиновник в комментариях

Надо отметить, что это предложение от властьимущего, не пришлось ярославцам по душе. Что совершенно справедливо! Кто-то назвал это очередным бредом местных чиновников, кто-то предложил поменяться зарплатами. Однако Сергей Юрьевич все не унимался:

- Раз не готовы показать мастер класс, то можно и дальше только болтологией и заниматься. Люди, готовые городу помочь, не словами должны доказывать свою состоятельность, а делом.

Что ж, видимо, пока ярославцы продолжают заниматься «болтологией», хороших дорог нам не видать, как и мэрским, и не только, чиновникам-креативщикам доверия населения.

ИСТОЧНИК KP.RU