Пропавший в Ярославле 14-летний мальчик сам вернулся домой

СЕГОДНЯ 15:49 2019-03-26T15:49:27+03:00

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Пропавший в Ярославле 14-летний мальчик нашелся. По нашим данным, 26 марта он сам вернулся домой. С ним все в порядке, он жив здоров.

Напомним, 14-летний Егор ушел из дома в Дзержинском районе Ярославля 25 марта. Родители ребенка не могли найти себе места от беспокойства, на связь он не выходил. Семья написала заявление о пропаже сына в полицию. Мальчик был объявлен в розыск.

ИСТОЧНИК KP.RU