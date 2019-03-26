Суд потребовал от мэрии установить светофор на Красной площади
На Красной площади Ярославля установят светофор. С иском в суд по этому вопросу обращалась прокуратура Кировского района. И сейчас стало известно, что суд требования удовлетворил.
- В текущем году будем готовить проектно-сметную документацию на этот объект. А при формировании бюджета на следующий год выйдем с предложением предусмотреть финансирование на его установку, - сообщили в департаменте городского хозяйства мэрии.
Напомним, светофор хотят поставить у дома № 8 по проспекту Октября. По данным проверок ГИБДД и прокуратуры, проблемный участок в час проезжает больше шестисот машин, между тем пешеходный переход в этом месте нерегулируемый. А это создает потенциальную угрозу безопасности пешеходов.
ИСТОЧНИК KP.RU