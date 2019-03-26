2019-03-26T15:51:17+03:00
Общество

Суд потребовал от мэрии установить светофор на Красной площади

В ДГХ Ярославля рассказали, как будут выполнять требование
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
На Красной площади Ярославля появится светофор.На Красной площади Ярославля появится светофор.Фото: Роман РЫЖИКОВ
Изменить размер текста:

На Красной площади Ярославля установят светофор. С иском в суд по этому вопросу обращалась прокуратура Кировского района. И сейчас стало известно, что суд требования удовлетворил.

- В текущем году будем готовить проектно-сметную документацию на этот объект. А при формировании бюджета на следующий год выйдем с предложением предусмотреть финансирование на его установку, - сообщили в департаменте городского хозяйства мэрии.

Напомним, светофор хотят поставить у дома № 8 по проспекту Октября. По данным проверок ГИБДД и прокуратуры, проблемный участок в час проезжает больше шестисот машин, между тем пешеходный переход в этом месте нерегулируемый. А это создает потенциальную угрозу безопасности пешеходов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24