Суд потребовал от мэрии установить светофор на Красной площади

СЕГОДНЯ 15:27 2019-03-26T15:51:17+03:00

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На Красной площади Ярославля установят светофор. С иском в суд по этому вопросу обращалась прокуратура Кировского района. И сейчас стало известно, что суд требования удовлетворил.

- В текущем году будем готовить проектно-сметную документацию на этот объект. А при формировании бюджета на следующий год выйдем с предложением предусмотреть финансирование на его установку, - сообщили в департаменте городского хозяйства мэрии.

Напомним, светофор хотят поставить у дома № 8 по проспекту Октября. По данным проверок ГИБДД и прокуратуры, проблемный участок в час проезжает больше шестисот машин, между тем пешеходный переход в этом месте нерегулируемый. А это создает потенциальную угрозу безопасности пешеходов.

ИСТОЧНИК KP.RU