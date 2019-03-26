В Дзержинском районе Ярославля пропал 14-летний подросток

СЕГОДНЯ 15:22 2019-03-26T15:22:16+03:00

Если вы видели мальчика, сообщите об этом в полицию. Фото: УМВД России по Ярославской области.

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В Дзержинском районе Ярославля 25 марта из дома ушел 14-летний Егор Трунов. Обратно мальчик не вернулся. Родители пропавшего ребенка начали бить тревогу и обратились за помощью к сотрудникам полиции. Сейчас правоохранители пытаются установить местоположение Егора.

- На вид пропавшему ребенку 13 лет, его рост 160 сантиметров, волосы короткие, светло-русые, на правой брови имеется шрам, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. - Егор был одет в черную кутку с капюшоном, черную шапку с надписью «Supreme», темно-серые штаны с белыми надписями и светло-серые кроссовки с оранжевыми полосками.

Если вы видели мальчика, сообщите об этом в полицию по телефонам - 02, 102, 112., или в ОМВД России по Дзержинскому городскому району по телефонам: 55-83-74, 55-02-02. Любая информация может помочь в поисках ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU