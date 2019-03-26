Ярославские маршруточники готовы возить льготников за полцены

СЕГОДНЯ 13:51 2019-03-26T13:51:35+03:00

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Ярославские маршруточники вышли с инициативой возить льготников за полцены, также как это делает муниципальный транспорт. Об этом корреспонденту «Комсомольская правда -Ярославль» сообщили сами перевозчики.

- Одним из частых упреков в наш адрес звучит то, что мы не предоставляем льготы. Этим мы якобы хуже муниципального транспорта. Нам не трудно возить пенсионеров за полцены, - сказал один из предпринимателей.

По предварительной информации, внедрить такую систему оплаты готовы, как минимум, 15 перевозчиков. К этому шагу их подтолкнули слухи о том, что транспортную схему в городе собираются переделывать, и часть предпринимателей могут лишиться своих маршрутов и, соответственно, работы.

ИСТОЧНИК KP.RU