Ярославские маршруточники готовы возить льготников за полцены
Ярославские маршруточники вышли с инициативой возить льготников за полцены, также как это делает муниципальный транспорт. Об этом корреспонденту «Комсомольская правда -Ярославль» сообщили сами перевозчики.
- Одним из частых упреков в наш адрес звучит то, что мы не предоставляем льготы. Этим мы якобы хуже муниципального транспорта. Нам не трудно возить пенсионеров за полцены, - сказал один из предпринимателей.
По предварительной информации, внедрить такую систему оплаты готовы, как минимум, 15 перевозчиков. К этому шагу их подтолкнули слухи о том, что транспортную схему в городе собираются переделывать, и часть предпринимателей могут лишиться своих маршрутов и, соответственно, работы.
ИСТОЧНИК KP.RU