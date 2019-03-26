Ярославец ограбил 9 дач в Заволжском районе

СЕГОДНЯ 13:00 2019-03-26T13:00:34+03:00

Полиция просит не оставлять в дачных домах ценные вещи, либо отдать их знакомым соседям, которые постоянно проживают недалеко от ваших участков Фото: Екатерина РЯБЦЕВА

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В Ярославле задержали 30-летнего мужчину, который ограбил девять дач в Заволжском районе. В основном он брал металлические трубы и кровати, а также холодильники. Дачники обратились в полицию. По факту кражи возбудили уголовное дело.

Полиция просит не оставлять в дачных домах ценные вещи, либо отдать их знакомым соседям, которые постоянно проживают недалеко от ваших участков. Также установите крепкие двери с замками, а на окна поставьте решетки. В зимний период посещайте свой летний домик или попросите соседей присмотреть за ним. Когда вы потеряете ключи – смените замки. При возможности установите камеры видеофиксации. Если кража все-таки случилась, то сохраняйте следы преступления до того момента, пока не приедут сотрудники полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU