2019-03-26T12:47:20+03:00
Общество

Звезды хоккея сыграли в Ярославле

На Советской площади прошел матч между ветеранами ХК «Локомотив» и легендами СССР
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Легенды хоккея сыграли в Ярославле.Легенды хоккея сыграли в Ярославле.Фото: Правительство Ярославской области
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25 марта на Советской площади в Ярославле прошел товарищеский матч между ветеранами ХК «Локомотив» и звездами советского и российского хоккея. На лед катка на Советской площади вышли Алексей Касатонов, Сергей Бабинов, Алексей Гусаров, Андрей Коваленко, Юрий Яковлев, Егор Подомацкий, Сергей Лукичев, Андрей Малков, Илья Горохов, Антон Бут, Дмитрий Красоткин. На стороне ярославцев сыграл и губернатор Дмитрий Миронов.

В итоге победила дружба. Счет к концу игры был 8:8.

Мероприятие было приурочено к празднованию 70-летия ярославского хоккея. Инициатором развития его был спортсмен Олег Попов. Первый хоккейный матч в городе состоялся в марте 1949 года на стадионе ЯШЗ. За победу боролись команды «Химик» и «Спартак». С тех пор ярославский хоккей проделал долгий и успешный путь, воспитаны известные в России и мире игроки, одержаны выдающиеся победы. В 1989 году был образован хоккейный клуб «Торпедо», в 2000-м переименованный в «Локомотив». Его воспитанники входят во все сборные России и достойно выступают на самых престижных международных соревнованиях. В составе молодежной сборной России представители «Локомотива» на чемпионатах мира завоевали 83 медали, а юниорской сборной страны на чемпионатах Европы и мира – еще 42 медали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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