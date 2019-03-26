В колонию Ярославской области принесли передачку для осужденного, в которой был героин и метадон

СЕГОДНЯ 12:35 2019-03-26T12:35:16+03:00

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В исправительную колонию №12 приехал житель Рыбинска для того, чтобы передать продукты для своего знакомого. Сотрудники колонии осмотрели то, что собирался употребить в пищу осужденный, и нашли там наркотики. Они были хитро спрятаны в 12 свертков, которые лежали в пакете с мюсли и изюмом. Эксперты проверили наркотические вещества и установили, что это 0,583 грамма героина и 0,417 грамма метадона. Парня задержали и отправили в МВД «Рыбинское» для принятия процессуального решения. Также будет отвечать по закону и осужденный. Скорей всего он собирался организовать доставку героина и метадона на зону.

ИСТОЧНИК KP.RU