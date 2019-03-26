В Ярославской области опять митинги против мусорных полигонов

СЕГОДНЯ 12:32 2019-03-26T12:32:40+03:00

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Общественники подали заявку в местные органы самоуправления о проведении митинга, чтобы жители города могли выразить свое несогласие со строительством на территории Переславского муниципального района двух мусорных полигонов у деревень Кулаково и Васильево. Один из будущих полигонов рассчитан на прием 190 тысяч тонн мусора в год, а второй - на 1350 тысяч тонн. А у деревни Маурино того же муниципального района планируют построить пункт по сортировке отходов.

Общественники, а также жители Переславля, среди них, например, есть депутат городской думы Переславля-Залесского Александр Дыма, опасаются, что мусорные полигоны будут использоваться для складирования отходов Московской области.

Митинг состоится в парке Победы Переславля-Залесского. Начало протестного мероприятия в 12 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU