На улице Свободы в Ярославле пьяный водитель разбил иномарку

СЕГОДНЯ 12:25 2019-03-26T12:35:11+03:00

Пьяному и дерево по колено, а встречка - по плечу Фото: Роман РЫЖИКОВ

Мужчина вылетел на встречку и врезался в дерево

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В ночь на 26 марта на улице Свободы в Ярославле произошла серьезная авария: напротив цирка «Рено Логан» вылетело на встречку и врезалось в дерево. Водитель не пострадал и нуждается лишь в амбулаторном лечении. Как оказалось, он был пьян.

ДТП произошло около 1:00. На место выезжали сотрудники ДПС, медики и спасатели. Правоохранители составили на пьяного водителя протокол и направили его в суд.

Еще один ярославец разбил свою машину об дерево утром этого же дня на Суздальском шоссе. Молодой водитель «КИА» госпитализирован.

Водитель не пострадалФото: Роман РЫЖИКОВ

Фото: Роман РЫЖИКОВ

ИСТОЧНИК KP.RU