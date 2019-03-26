На улице Свободы в Ярославле пьяный водитель разбил иномарку
Мужчина вылетел на встречку и врезался в дерево
Пьяному и дерево по колено, а встречка - по плечуФото: Роман РЫЖИКОВ
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В ночь на 26 марта на улице Свободы в Ярославле произошла серьезная авария: напротив цирка «Рено Логан» вылетело на встречку и врезалось в дерево. Водитель не пострадал и нуждается лишь в амбулаторном лечении. Как оказалось, он был пьян.
ДТП произошло около 1:00. На место выезжали сотрудники ДПС, медики и спасатели. Правоохранители составили на пьяного водителя протокол и направили его в суд.
Еще один ярославец разбил свою машину об дерево утром этого же дня на Суздальском шоссе. Молодой водитель «КИА» госпитализирован.
Водитель не пострадалФото: Роман РЫЖИКОВ
Фото: Роман РЫЖИКОВ
ИСТОЧНИК KP.RU