2019-03-26T12:11:46+03:00
Происшествия

В Ярославле иномарка отбросила стоящий автомобиль на пешехода

В ДТП на проспекте Ленина пострадала женщина
Роман РЫЖИКОВ
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В аварии пострадала 26-летняя девушкаВ аварии пострадала 26-летняя девушкаФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В понедельник, 25 марта, на проспекте Ленина в Ярославле произошло ДТП. Иномарка врезалась в стоящий автомобиль. От удара машину отбросило на пешехода. 35-летний водитель «КИА» врезался в «Рено». Французская иномарка наехала на 26-летнюю девушку.

На место выезжали медики, однако, к счастью, госпитализация ярославне не потребовалась – ее отпустили на амбулаторное лечение.

Напомним, ранним утром во вторник, 26 марта, на Суздальском шоссе разбилась еще одна «КИА». Молодой водитель госпитализирован

ИСТОЧНИК KP.RU

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